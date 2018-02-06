قرقاش: خطة قطر لتدويل الحرمين ستفشل

ندد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بعودة تنظيم الحمدين في قطر لأسطوانة تدويل الحرمين الشريفين.

‏ وكتب معاليه، في تغريدة على "تويتر" في تعليقه على الأمر "خطة المرتبك نحو تدويل الحرمين ستفشل، كما فشلت سابقاً، تعودنا منه السقوط والسقطات، وعرفنا عنه التآمر والأذى، وسيبقى معزولاً منبوذاً ولن تجلب هرولته له الأمان".

وندد خالد بن ‏أحمد، وزير خارجية البحرين، وسعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، بدعوة تنظيم الحمدين لتدويل الحرمين الشريفين.

وعلى صفحته الشخصية في "تويتر" غرّد خالد بن أحمد مخاطباً قادة الدوحة قائلاً «كلما فشلت لكم خطة، وسقطت لكم مؤامرة، عدتم إلى حكاية تدويل الحرمين... اصمتوا فقد أضحكتم العالم».

وقال سعود القحطاني إن خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين.

وأضاف "نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآتة: تراها إشارة من الكبار وما يحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق. 200 جيب ما توقف إلا بالوجبة ويعلقونك مع رجولك. ما هو نافعك عزمي ولا غيره".