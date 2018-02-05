الشرعية تحرر حيس .. وفرار جماعي لميليشيا الحوثي

حرر الجيش اليمني مركز مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد عملية عسكرية نوعية شاركت فيها وحدات من الجيش والمقاومة وبإسناد من التحالف العربي ومساهمة مباشرة من القوات المسلحة الإماراتية تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في حين شهدت الجبهات فراراً جماعياً لعناصر الميليشيا، في وقت تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة علب شمال صعدة من السيطرة على جبلي قعم وبتر، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وبإسناد مباشر من القوات المسلحة الاماراتية دخلت قوات الشرعية مدينة حيس عاصمة مديرية حيس بمحافظة الحديدة وبدات بتمشيط احياء المدينة بعد فرار عناصر الميليشيات منها لتصبح حيس ثاني المديريات المحررة في الحديدة بعد الخوخة.

وذكرت مصادر عسكرية ان قوات الشرعية المسنودة من القوات المسلحة الاماراتية العاملة ضمن قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن دخلت مدينة حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن عقب تمشيط واسع للمناطق الشاسعة والمزارع الممتدة من شمال شرق المخا وشرق الخوخة ووصولاً اطراف مدينة حيس خلال الايام الماضية.

وقالت المصادر ان قوات الشرعية مشطت عددا من الاحياء تحت غطاء جوي من مقاتلات التحالف التي قصف مواقع واليات لميليشيا الحوثي الإيرانية وسط مدينة حيس مع تقدم قوات الجيش. وحسب المصادر فان قوات الجيش الوطني والمقاومة تقوم بتمشيط احياء مدينة حيس وسط فرار لميليشيا الحوثي الايرانية باتجاه الجراحي.