السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صباح اليوم صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية " محافظة صعدة " باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قوله .. إنه وفي تمام الساعة السابعة وثلاثة وعشرون دقيقة من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي الصاروخ الذي أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي / 2216/ والقرار / 2231 / بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

وجدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جديه وفعاله لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون ومحاسبتها على ماتقوم به من دعم وتحد صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.