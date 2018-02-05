«الحشد» يهجّر أسراً بزعم صلات قربى مع «داعش»

اصدرت السلطات العراقية، أمس قائمة بأسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث، فيما قالت منظمة حـــقوقية إن مســؤولين وعاملين في إدارة المخيمات و3 منظــمات دولية على الأقل أكدوا أن ميليـــشيات الحشد الشعبي أجبرت 235 أسرة يُشتبه بأن أقاربها أشخاص ينتمون إلى تنظيم داعـــش على النزوح إلى مخــــيم داقـــوق في محافظــــة كركوك الشمالية.

ومن بين الاســـماء التي اصدرتها السلطة العراقية هي ابنة رئـــيس النظام السابق رغد صدام حسين التي تعـــيش في الاردن حاليا"، م وتضم القائمة 28من قــــيادي تنـــظيم داعش، و12 من قادة تنظيم القاعــــدة، و20 من قادة حزب البعث المنـــحل، إضـــافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات".

و مصادر شـــارت الى ان جــميع تلك الأسماء هي عراقية الاصل، ما عدا لبنـــاني واحد هو الأمين العام الســـابق للمؤتمر القـــومي العربي معن بشو، المــــتهم بتجـــنيد مقاتلين "للمشاركة في الأنشـــطة الإرهـــابية في العـــراق، مؤضحة انه لم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم داعش الارهـــابي أبو بــكر البـــغدادي المتواري عن الأنظار .

تهجير

الى ذلك، أشارت «هيومن رايتس ووتش» الى أنه بينما كانت الأسر تهجر، دمّرت مجموعات من «قوات الحشد الشعبي» منازلهم وأجبرت الأهل على ترك أطفالهم وسرقت ماشية بعض الأسر، كما قامت بضرب 3 رجال على الأقل. وأبلغ مدير مخيم داقوق، 30 كيلومترا جنوب كركوك، «هيومن رايتس ووتش» خلال زيارة في 23 يناير الماضي، أن المخيم استقبل 220 أسرة جديدة منذ 4 يناير أغلبها من قرى في منطقة الحويجة، غرب كركوك، وجلبتهم القوات العراقية إلى مخيم داقوق بسبب أقرباء لهم يشتبه بانتمائهم لـ«داعش».

وأشارت المنظمة إلى أن معظم أفراد هذه الأسر قد أمضوا وقتا في المخيم بين عامي 2014 و2016، عندما كانت مناطقهم تحت سيطرة تنظيم داعش، وعادوا إلى منازلهم في نوفمبر 2017، بعد استعادة القوات العراقية لهذه المناطق لكن تم طردهم.

مقابلات مع أقارب

«داعش»وأجرت «هيومن رايتس ووتش» مقابلات مع 24 شخصا من 19 أسرة، قالوا إنهم جُلبوا إلى المخيم بين 4 و9 يناير، حيث أتت هذه الأسر من 10 قرى: اذربان، العلوية الجديدة، كرحة غازان، خريفي، كيصومة، كفاح، مفتول، مراتة، مرابطة، وسيد حميد واعترفوا جميعاً ، بأن لديهم أقارب ينتمون إلى تنظيم داعش.

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خلفت عناصر «داعش» عائلات مفككة، وأطفالاً تركوهم لمصيرهم بعد أن لاقى بعض العناصر حتفهم، تاركين وراءهم صغاراً وزوجات من دول أوروبية عدة. ويوجد أكثر من 100 طفل تعمل ألمانيا حالياً مع الحكومة العراقية على تنفيذ فحوص الحمض النووي الخاص بهم لإثبات صلات القرابة بآبائهم حاملي جوازات السفر الألمانية. برلين - وكالات

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أطلقت اللجنة العليا لاستـــراتيجية التخفيف من الفقر في العراق، اســـتراتيجيتها لأربع سنوات مقبلة (2018- 2022)، وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال احتفالية ببغداد: إن «العراق أطلق اليوم استراتيجية التخفيف من الفقر (2018-2022)»، مبيناً أن «الوزارة سعت منذ التغيير إلى تبني نهج علمي في التعامل مع مشكلات الاقتصاد والتنمية في العراق». بغداد-وكالات