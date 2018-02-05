سوق المخا.. ينفض غبار الحرب مقبلاً على الحياة

تركت ميليشيات الشر الحوثية السوق التجاري بمدينة المخا في ركود وظلام إلى أن تم تحرير المدينة على أيدي قوات التحالف العربي وقوات الشرعية في اليمن لتعود حركة البيع والشراء بوتيرة جيدة وتتوافر البضائع المتنوعة أمام المستهلكين.

وقال تجار ومواطنون يمنيون في السوق التجاري بالمخا إن تحرير المدينة من ميليشيات الحوثي كان بمثابة عودة الحياة إلى هذا السوق الشهير الذي يعتمد عليه أصحاب الأعمال المختلفة وكذلك أهالي المدينة. وأكد رئيس اتحاد تجار المخا من أجل التنمية الشيخ عبدالرحمن الغنامي أن حركة البيع والشراء عادت إلى السوق التجاري بالمخا بعد تحرير المدينة على أيدي قوات التحالف العربي وقوات الشرعية في اليمن وأضحى يزخر بمختلف البضائع والسلع التي يحتاجها المواطنون اليمنيون في حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن السوق التجاري أصبح اليوم عنواناً لتحرير المدينة من ميليشيات الحوثي، وأضاف أن الوضع تحسن بصورة ملحوظة بعد سيطرة القوات الشرعية على المدينة وعاد الأمن إلى الشوارع كما عادت الحياة مرة أخرى في المرافق الرئيسية بالمدينة مثل محطة الكهرباء والمستشفى العام.

وفي سوق الخضراوات والفواكه وسوق الأسماك، أكد عدد من أبناء المدينة أن الأوضاع استقرت بشكل ملحوظ وعادت حركة البيع الشراء إلى ما كانت عليه، وأشاروا إلى أن أبناء اليمن يمر عليهم عام على تحرير مدينة المخا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، والوضع أصبح مستقراً بصورة ملحوظة، ودبت الحياة مجدداً في المدينة الشهيرة بالساحل الغربي اليمني.

وأشادوا بالدور الكبير الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر، حيث تم تأهيل العديد من المرافق الرئيسية في المدينة مثل محطة الكهرباء والمستشفى العام، وهو ما أسهم في عودة الحياة مجدداً إلى المدينة.

وتوجه رئيس اتحاد تجار المخا بالشكر إلى دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر على الجهود الكبيرة التي قامت بها من أجل عودة الحياة مرة أخرى إلى المدينة بعد تحريرها وحرصها على إعادة تأهيل مختلف مرافقها. وشرع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن منذ يناير الماضي في تنفيذ عملية إنسانية شاملة جديدة في اليمن تتضمن عدداً من المبادرات تشمل تبرعاً لجهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ومشاريع لرفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن وبرامج لتخفيض كلفة النقل وتحسين البنية التحتية للطرق وإقامة جسر جوي لمدينة مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية.