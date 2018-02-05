قيادي حوثي يطالب أبناء قبيلته بالانضمام للشرعية

تؤكد جميع الممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً أن هدفها فت عضد المجتمع اليمني بوجه خاص والمنطقة العربية والإسلامية بوجه عام، إذ إن الحوثيين ومنذ انقلابهم يحاولون تقسيم اليمنيين على أساس طائفي وجر هذا البلد الذي ظل ولعقود طويلة نموذجاً للتعايش حتى أطلق عليه مسمى «اليمن السعيد»، غير أن فئة قليلة منه ارتمت في أحضان النظام الإيراني وارتضت أن تكون خنجره المسموم في المنطقة. وبحسب مقابلة بثتها وكالة أنباء الإمارات «وام» مع القيادي الحوثي المستسلم حمير إبراهيم أكد أن الميليشيات تنفذ أجندة إيرانية خالصة.

وقال القيادي الذي كان مسؤولاً عن جبهة حيس والخوخة قبل تسليم نفسه للقوات الإماراتية، إنه يدعو أبناء قبيلته إلى الانضمام إلى قوات دعم الشرعية في اليمن والتصدي لميليشيات الحوثي الإيرانية لتحرير كامل ربوع اليمن. وأكد أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تجبر الأهالي على الانضمام لها وتتخلى عنهم وتتركهم في معاناة، كما تدفع بالأطفال إلى ساحات القتال وتضعهم في الصفوف الأمامية في المعركة، مضيفاً أنه من يرفض الانضمام إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية يتم استهدافه وطرده من المنطقة وتشريده مع أسرته.

وعن تفاصيل استسلامه قال: إن القوات استقبلته بأخلاق رفيعة وعالية وتعاملت معه بشكل جيد، متوجهاً بالدعوة إلى كل من يقاتل إلى جانب ميلشيات الحوثي الإيرانية إلى التراجع عن هذا الطريق والعودة إلى الحق والانضمام إلى قوات الشرعية في اليمن.