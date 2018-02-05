علي محسن: المشروع الإيراني في المنطقة كبير ويستهدفها طائفياً

كشف نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، وللمرة الأولى، عن معلومات مهمة، تظهر حجم النهب الذي مارسته المليشيا الانقلابية لمقدرات الدولة منذ انقلابها على الشرعية.

وقال نائب الرئيس، إن المليشيات الحوثية، نهبت 8 مليارات دولار من خزينة الدولة، و6 تريليونات ريال يمني عملة محلية، من داخل البنك المركزي، وكذلك 3 مليارات طلقة كلاشنكوف، من بينها مليارا طلقة مقدمة من روسيا في 2012 مجاناً للدولة.

وأكد أن المليشيات الحوثية، سيطرت على كل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية الاستخباراتية، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي تمتلك «لوبي» كبيراً. واللعبة كبيرة، وليست بسيطة. لعبة تستهدف اليمن والمنطقة والجزيرة العربية بشكل عام، والخليج العربي، مؤكداً أنها تنفذ مشروعاً إيرانياً متكاملاً، منذ بدء تصدير الثورة الإيرانية.

وأضاف في حوار نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أن إيران بدأت بالعمل على مشروعها بتصدير الثورة الإيرانية، منذ 1995م، بمنح 3 آلاف منحة سنوية في قم واللاذقية ولبنان والعراق، وتستهدف الشباب اليمني، كما أنها تستهدف يمنيين وخليجيين، بمنح عقائدية طائفية، لتربي في الأجيال هذا الصراع العقدي، وأكد الفريق الأحمر، أن الجيش الوطني أصبح يسيطر على 85 % من الأراضي اليمنية، مرجعاً الفضل، بعد الله، لعاصفة الحزم، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال إن عاصفة الحزم أنقذت اليمنيين، وأعادت اليمن إلى العرب، وأعادت لليمني اعتباره، وأعادت روح اليمني المعنوية، ليتنفس الصعداء، ويقاتل ويقاوم إلى جانب التحالف، الذي حمل على عاتقه أن يشارك في الدم، في الميدان، في الجو، في السياسة.