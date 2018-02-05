«الإصلاح» يتبرأ من توكّل كرمان

أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيان رسمي، تجميد عضوية توكل كرمان، الناشطة اليمنية، وقال الحزب إن موقفها لا يمثل «الإصلاح»، وإنه «يعد خروجاً على مواقف الحزب». وجاء في البيان، أن الأمانة العامة للحزب «تجدد التأكيد على أن مواقف الإصلاح وتوجهاته تعبر عنها مؤسساته وهيئاته الرسمية، وفي مقدمتها الهيئة العليا والأمانة العامة والناطق الرسمي، وأن أي تصريحات أو كتابات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تعبر عن أشخاصها، ولا تعبر عن مواقف ورؤى الإصلاح وتوجهاته».

وأكد الحزب أن «ما صدر عن كرمان لا يمثل الإصلاح ومواقفه وتوجهاته، ويعد خروجاً على مواقف الإصلاح، وقد بذلت الأمانة العامة جهوداً كبيرة لإثنائها، إلا أنها لم تستجب لكل ذلك، وبناء عليه اتخذت الأمانة العامة قراراً بتجميد عضويتها في التجمع اليمني للإصلاح استناداً إلى نظمه ولوائحه»، داعياً «كل أعضاء ومنتسبي الإصلاح إلى الالتزام بالتوجه العام للإصلاح إزاء مختلف القضايا».