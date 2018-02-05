انهيار متسارع للانقلابيين ومصرع قائدي العمليات وسلاح الدبابات في تعز

حققت قوات الجيش الوطني، اليمني، تقدماً كبيراً في جبهات ميدانية عدة غربي وشمال مدينة تعز، إثر معارك قُتل فيها قائدا العمليات وسلاح الدبابات الحوثيان في المدينة والعشرات من عناصر المليشيات، وسط انهيار متسارع في صفوفهم في وقت لقي 21 آخرين مصرعهم في مواجهات دارت مع الجيش الوطني في أطراف محافظة الجوف كما تصدت الشرعية لعدة هجمات شنتها الميليشيات في محافظة البيضاء،..بالتزامن اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي امس ثاني صاروخ باليستي أطلقته المليشيات على مدينة مأرب.



وخاضت قوات الجيش الوطني معارك شرسة ضد الميليشيات الحوثية في مديرية جبل حبشي، غربي محافظة، تعز حررت خلالها قرى ومناطق الصفراء، والقاعدة، والجبيرية، والمنارة، ونقيل الكراش، والزعيف، والعلافي، في منطقة شرف العينين، المطلة على الخط الرئيسي الرابط مع الحديدة، وقال مصدر عسكري في محور تعز لـ «البيان» إن وحدات من الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه الأقحف والمشبك آخر معاقل الميليشيات في شرف العينين المطلة على منطقة الرمادة فيما تحاصر مواقع الميليشيات في منطقة مكائر. وخلفت المعارك وفق موقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني عشرات القتلى والجرحى بصفوف الحوثيين، وسط فرار جماعي لعناصرها من مواقعها، تاركة خلفها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.



مصرع مسؤولين



ولقي المسؤول الأول لعمليات الميليشيات في محافظة تعز، المكنى بـ«أبو عثمان» مصرعه مع اثنين من مرافقيه في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، بقصف مدفعي للجيش الوطني في الجبهة الشرقية. وبحسب المصادر فإن القيادي الحوثي لقي مصرعه أثناء تفقده لموقع الميليشيات في تبة السلال، وأصيب القيادي الحوثي المكنى «أبو وضاح» قائد الدبابات بقصف للجيش الوطني.



وفي الجبهة الشمالية، قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً مصحوباً بقصف مدفعي مكثف على مواقع الميليشيات شمالي غرب عصيفرة. وتمكنت قوات الجيش الوطني في الجبهة الشمالية، بحسب ما ذكرت المصادر من تحرير حارة جامع الشجرة، وصالة الأعراس، ومنازل مجاورة لها، وسط تقدم كبير باتجاه جبل الوعش الاستراتيجي. وقال القيادي الميداني في جبهة الصلو مجيب الرحمن الصلوي إن الميليشيات الانقلابية شنت هجوماً على مواقع للجيش في نقيل الصلو، غير أن الجيش تصدى لها وأجبرتها على التراجع والفرار. معارك الجوف



وفي الجوف لقي 21 من عناصر ميليشيات إيران مصرعهم في مواجهات دارت مع الجيش الوطني في أطراف المحافظة، وقالت مصادر عسكرية إن عناصر الميليشيات قُتلوا في مواجهات عنيفة بمنطقة مزوية في مديرية المتون.



اعتراض باليستي



إلى ذلك اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي امس ثاني صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات واستهدف مدينة مأرب. وقالت مصادر عسكرية إن باتريوت التحالف اعترض صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات إيران على مأرب، وتم تفجيره بالجو دون أي أضرار.