اللجنة الإماراتية للطاقة ترصد احتياجات حضرموت

استكملت اللجنة الإماراتية الخاصة بالطاقة الكهربائية زياراتها الميدانية إلى عدد من المحطات والمولدات الكهربائية في محافظة حضرموت للاطلاع عن كثب على مستوى احتياجات الطاقة اللازمة وتحديدها بغية معالجتها وتأمين الاحتياجات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم اللازم للشعب اليمني الشقيق.

واطلعت اللجنة يرافقها أعضاء من فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العامل في حضرموت في يومها الأخير على خدمات واحتياجات الطاقة بمحطة التوليد بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت ووضعها الحالي ومقترحات تطويرها، واستمعت إلى شرح من مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق حول أبرز الصعوبات والعراقيل التي تعاني منها كهرباء المديرية.

وأكدت اللجنة أن زيارتها الحالية إلى حضرموت تأتي بهدف تقييم المنظومة الكهربائية بها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وامتداداً لدعم دولة الإمارات المتواصل للشعب اليمني منذ قيام دولة الاتحاد على أيدي القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضحت اللجنة أنه تم التعرف إلى الوضع الحالي للكهرباء والمشاكل والصعوبات الموجودة في هذا المجال وذلك في سياق مرحلة التقييم على أن يعقب ذلك مرحلة الدراسة ومن ثم التنفيذ عبر مقترحات عديدة ستدرس لتطوير الطاقة في حضرموت بشكل عام.

أعضاء اللجنة يستمعون لشرح من المسؤولين في محطات الكهرباء | وام

وأكد عبدالعزيز الجابري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن زيارة لجنة تقييم ودراسة احتياجات الطاقة الكهربائية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدعم وتوفير الكهرباء وتخفيف العبء عن الشعب اليمني من الانقطاعات المتكررة وتحسين واقع الكهرباء في المحافظة، وقال إن دعم قطاع الطاقة الكهربائية بحضرموت هو جزء من سلسلة مشاريع نفذتها الهيئة لدعم المنظومة الكهربائية خلال الفترة الماضية إلى جانب دعم مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.

من جانبه أعرب محافظ حضرموت عن خالص الشكر والعرفان باسم السلطة المحلية وأبناء حضرموت كافة لقيادة دولة الإمارات وشعبها الوفي الذين وقفوا في كل المراحل مع إخوانهم في اليمن عامة وحضرموت خاصة وظلوا يمدون لهم جسور المحبة والدعم. وقال «إن حضرموت لن تنسى هذه المواقف النبيلة أبداً وستظل وفية لذلك».

اللجنة الثانية

هذه اللجنة هي الثانية التي تصل إلى حضرموت بعد اللجنة الطبية التي قامت بزيارات لمستشفيات المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.