اجتماع رباعي مصري سوداني في القاهرة

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن اجتماعاً رباعياً لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان يُعقد الخميس المقبل في القاهرة، لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الناطق، في بيان أمس، إن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، عقب لقائهما الأخير لتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين، في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، والتعامل مع كل الملفات والقضايا المرتبطة بمسار العلاقة الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن إزالة أية شوائب قد تعتري تلك العلاقة في مناخ من الأخوة والتضامن ووحدة المصير في مواجهة التحديات المشتركة.

وكشف أبو زيد أن الاجتماعات المقرر عقدها بالقاهرة سوف تشمل محادثات ثنائية على مستوى وزيري الخارجية، وأخرى بين رئيسي جهازي المخابرات، ثم محادثات رباعية يعقبها مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين.