خسائر للحوثيين على جبهات عدة ومقتل قيادي بارز في الجوف

قتل 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، الأحد، بينهم قيادي ميداني في مواجهات مع القوات الشرعية، وغارات للتحالف العربي في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن 9 من أفراد القوات الشرعية قتلوا أيضا في المعارك التي اندلعت إثر هجوم واسع للميليشيات الموالية لإيران على مواقع القوات الحكومية في منطقة مزوية وسط مديرية المتون بالجوف.

وتمكنت القوات الشرعية و بإسناد من مقاتلات التحالف من صد الهجوم، وفق المصادر التي كشفت أن من بين قتلى ميليشيات الحوثي الإيرانية القيادي الميداني البارز أبو محسن شايع.

وفي تعز، أعلنت مصادر عسكرية يمنية مصرع مسؤول عمليات مليشيات الحوثي في المنطقة، الملقب "أبو عثمان"، مع اثنين من مرافقيه، بنيران القوات الشرعية في تلة السلال شرقي المدينة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على تعزيزات لمليشيات الحوثي ‎شرق مدينة ‎حيس جنوبي الحديدة، ما أسفر عن تدمير وإحراق مركبة عسكرية ومقتل من كانوا على متنها.

وقتل ثلاثة من الحوثيين، وأٌسر 4 اخرون في مواجهات مع القوات الشرعية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وتركزت المواجهات التي اندلعت عقب هجوم للمتمردين خلال الليل واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر الأحد، في مناطق خنق أعشار والمجرور.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت غارات استهدفت مواقع وآليات قتالية متفرقة لميليشيات الحوثي في مناطق المسوح، ومفرق، وعاله، بمديرية ناطع، مما أسفر عن سقوط قتلى و جرحى و تدمير آليات عسكرية.