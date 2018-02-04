50 غارة للتحالف على مواقع الحوثيين

شنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية، نحو 50 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات ومخازن أسلحة للميليشيات.

وتمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودةً بمقاتلات التحالف، من تحرير مواقع جديدة في محافظة صعدة. وحررت قوات الجيش الوطني مواقع خلف سلسلة جبال البقع الاستراتيجية، بالتزامن مع تحرير مواقع جديدة في منطقة العطفين التابعة لمديرية كتاف، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات.

وكبّدت قوات الجيش الوطني ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة خلال المواجهات التي شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة، في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها الشرعية والتحالف العربي لفك الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة منذ ثلاثة أعوام. ودمرت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيات إيران صوب مدينة مأرب.

واعترفت الميليشيات بمقتل أكثر من 1300 من مسلحيها من سكان محافظة إب وإصابة الآلاف في عدد من جبهات القتال الحوثية خلال العام الماضي، فيما بلغ مجموع القتلى على كل الجبهات 25 ألف قتيل على الأقل.

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