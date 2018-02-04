قرقاش: بناء الجسور أساسه الامتناع عن إضرار جيرانك

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن أساس بناء الجسور هو بالامتناع عن إلحاق الضرر بالجيران، مشدداً على أن أوهام المؤتمرات الصحفية ومراكز البحوث لن يغير الحقيقة.

وكتب في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: «منطق المرتبك الغريب والأعوج يقول للقوى الكبرى اغصبوا جيراني الأكبر الذين تضرروا من سياساتي أن يصالحوني دون أن أغيّر توجهي أو أتغير».

وتابع في تغريدة أخرى: «أوهام المؤتمرات الصحفية وصدى مراكز البحوث وحلم الاتصال الهاتفي لن تغيّر من حقيقة أن بناء الجسور أساسه أن تمتنع عن إضرار جيرانك، لا أن تستمر في أذاك وتتوقع منهم الصفح».