ضحايا ألغام الحوثي يروون مآسي الإعاقة والموت

طرق إرهاب ميليشيات الحوثي منزل الطفل اليمني عبدالمجيد عبده الذي قام باللهو واللعب خارج منزله لبضع دقائق مع أصدقائه عندما تفجرت أمام جسده النحيل عبوة صغيرة ألحقت به إعاقة دائمة. وأظهرت تقارير حقوقية محلية ودولية أن ميليشيات الحوثي زرعت أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين.

ويقول عبدالمجيد لوكالة أنباء الإمارات (وام): «لم أشعر بشيء بعد انفجار القنبلة وعلمت بعد ذلك أن الأهالي قاموا بنقلي إلى مستشفى المخا العام ومنها إلى عدن حيث تم بتر يدي بسبب الانفجار». وأضاف إن «الحوثة هم من زرعوا الألغام ويقومون بزرعها بكثافة على الطرقات ويستهدفونا جميعاً».

أيادي الشر وتجسد قصة روضة أحمد الطويل دليلاً آخر على إرهاب ميليشيات الحوثي التي زرعت بأيادي الشر الألغام على الطرقات لتنسف أحلام عائلة كاملة بعد أن قتلت الأخ وأصابت الأخت والأم بإصابات بالغة.

وتصر روضة على التحدث رغم معاناتها بسبب الإصابة الشديدة وتقول: «خلال تواجدي في سيارة على الطريق برفقة أخي وأمي فوجئنا بانفجار لغم بجوار السيارة فإذا بي من شدة الانفجار أندفع خارج السيارة أنا وأمي ونصطدم بقوة بشيء صلب في الطريق».

وتضيف: «لم تتوقف المأساة عند هذا الحد فميليشيات الحوثي قامت بعد ذلك بإطلاق النيران علينا بشكل عشوائي للتأكد من موتنا إلا أن إرادة المولى عز وجل شاءت أن أبقى على قيد الحياة مع أمي».

وواصلت روضة حديثها بكلمات مبكية: مات أخي واليوم أواصل حياتي بدونه بعد أن قتل في هذا الانفجار مؤكدة أن الحوثة يقومون بزرع الألغام بكثافة وشكل عشوائي على الطرقات ويستهدفون المدنيين. و أشارت إلى أنه عقب هذا الحادث المأساوي تم نقلها إلى مستشفى المخا العام ومنها إلى مدينة عدن لتلقي العلاج اللازم حيث تم تركيب صفائح معدنية لها في الظهر وتعاني كثيراً اليوم من عدم القدرة على المشي ومازالت تحتاج لفترة كبيرة من العلاج.

إعاقة أبدية

وانتقل إرهاب ميليشيات الشر الحوثي ليستهدف هذه المرة المواطن اليمني «حزام عبدالله راعي» حين قرر أن يستقل إحدى السيارات بصحبة عدد من أبناء بلده سعياً للرزق إلا أن ألغام الحوثي كانت تترصد به وتنتظره لتتركه بإعاقة أبدية بعد أن تم بتر إحدى قدميه.

ويقول عبدالله: «خلال مرور السيارة على الطريق فوجئنا بانفجار عبوة ناسفة قتلت على الفور سائق السيارة والراكب الذي كان يجلس بجواره وتركتنا نعاني إصابات بالغة».. ويضيف: «تم نقلنا بعد ذلك إلى مستشفى المخا العام ومنها إلى عدن بسبب شدة الإصابة حيث تم بتر قدمي».

و أكد أن ميليشيات الحوثي تقوم بزرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي على الطرقات وهناك آلاف المدنيين الذين قضوا بسببها متوجهاً بالشكر إلى قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على جهودها لنزع هذه الألغام وحماية أرواح المدنيين.

كما تقدم بالشكر إلى دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤكداً أن هناك حرصاً كبيراً على دعم الأسر اليمنية وتوفير جميع مستلزماتها ورعايتها ومساعدتها على التخلص من المعاناة التي عاشوها بسبب ميليشيات الحوثي.