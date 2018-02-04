الشرعية تحرر مواقع استراتيجية في معقل الحوثي

شخصيات قائمة الإرهاب الأميتمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، أمس، من تحرير مواقع في محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية، كما كبدت قوات الجيش الوطني، ميليشيا الحوثي خسائر فادحة خلال المواجهات التي شهدتها الجبهة الشرقية لتعز في وقت دمرت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي صاروخاً بالستياً، أطلقته ميليشيات إيران صوب مدينة مأرب.

وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن نحو 50 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات ومخازن أسلحة للميليشيات.



في السياق، نقل موقع «سبتمبر نت» عن مصدر ميداني، أن قوات الجيش الوطني في محور البقع بمحافظة صعدة، حررت مواقع متفرقة خلف سلسلة جبال البقع الاستراتيجية، بالتزامن، مع تحرير مواقع جديدة في منطقة العطفين التابعة لمديرية كتاف بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش في محور علب أفشلت هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعها بالقرب من منطقة مندبة، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وذكر المصدر أن المعارك التي شهدتها الجبهات في محافظة صعدة تزامنت مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات الميليشيات، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب تدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

تعز: خسائر للحوثي

في الأثناء، كبدت قوات الجيش الوطني ميليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة خلال المواجهات التي شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة في إطار العملية العسكرية، التي أطلقتها الشرعية والتحالف العربي لفك الحصار الذي تفرضه الميلشيات على المدينة منذ ثلاثة أعوام.

وقال مصدر ميداني إن معارك ضارية دارت بين قوات الجيش والميليشيا في أحياء التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان، وامتدت إلى المحيط الشرقي للكريفات ووادي صالة، مضيفاً أن مدفعية الجيش الوطني دكت مواقع عدة للميليشيا الانقلابية في تبتي السلال والجعشا وتمكنت من تدبير دبابة وعربة عسكرية تابعة لها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من صد هجوم شنته الميليشيات على قلعة لزوم شرق المدينة، قبل أن تقوم بعكس الهجوم على تبة السلال تحت غطاء المدفعية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للميليشيا.

غارات في البيضاء

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وآليات قتالية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. وذكر موقع «سبتمبر نت» أن الغارات الجوية استهدفت مواقع الميليشيات في مناطق المسوح، ومفرق، وعاله، بمديرية ناطع، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات قتالية. ركية مرتبطة بتميم