25 ألف قتيل حوثي في معارك تحرير اليمن من ميليشيا إيران

اعترفت المليشيات بمقتل أكثر من 1300 من مسلحيها من سكان محافظة إب، وإصابة الآلاف في عدد من جبهات القتال الحوثية خلال العام الماضي، فيما بلغ مجموع القتلى على كافة الجبهات 25 ألف قتيل على الأقل.

ونظمت الميليشيات في مدينة إب عاصمة المحافظة معارض لصور قتلاها في سياق فعاليات ما تسميه بـ«أسبوع الشهيد» الذي يكشف عن جانب من خسائر الميليشيا الحوثية وغالباً ما تمارس فيه تكتيماً إعلامياً كبيراً.

الزج بالأطفال

وكشف المعرض عن مصرع أكثر من 1300 من مسلحيها معظمهم من الأطفال، في المعارك الجارية في عدد من المحافظات.

المعرض اعترف أن أكثر من 400 حوثي من أبناء المحافظة قتلوا خلال العام الفائت، بمعدل أقل من العامين الماضيين، اللذين قتل فيهما قرابة 900 مسلح من مختلف المديريات ليصل عدد قتلاها إلى أكثر من 1300 قتيل وآلاف الجرحى.

أما بقية المحافظات فقد ضمت هذه المعارض صور للآلاف من قتلى المليشيات التي خصصت أخيراً مليارات الريالات لافتتاح مقابر جديدة بعد أن امتلأت مقابر المدن والقرى بجثث القتلى الذين سقطوا خلال المواجهات مع الجيش الوطني وبغارات مقاتلات التحالف. وقدرت أوساط سياسية مقتل أكثر من 25 ألفاً من مسلحي الميليشيات خلال هذه الحرب، ما دفعها إلى فتح باب التجنيد ورفع سن الالتحاق من 25 إلى 40 عاماً كما لجأت إلى المدارس وتجنيد صغار السن والتجنيد بالإكراه.

عصابة الحوثي تعتقل موظفي النفط في الحديدة

نفّذت عصابة الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات وعمليات دهم لعدد من موظفي شركة النفط اليمنية بالحديدة، على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد الفساد ومحاولة تدمير فرع الشركة بالمحافظة. وقال الناطق الرسمي السابق لشركة النفط، أنور العامري، إن الأمن السياسي والأمن القومي ومجموعة ما يسمى باللجان الشعبية أقدموا على اعتقال عدد من موظفي فرع الشركة بمحافظة الحديدة. وأوضح العامري، في تصريح نشره بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنه تم اعتقال كل من جمال با يعقوب وداوود جني وهشام فقيرة»، مؤكداً أن حملات الاعتقالات لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أنه تم اعتقالهم بطريقة همجية.

الميليشيا تصدر قرارات تعسفية حول التجارة

أصدرت ميليشيا الحوثي في صنعاء قراراً بعدم السماح بدخول بعض السلع إلا بعد إصدار شهادة من البنوك تفيد بأن قيمتها قد تم توريدها بالريال اليمني إلى البنك. وبحسب المذكرة، فإنه من شأنها أن تحدث كارثة ستجعل التجار يعزفون عن الاستيراد، لأن هذا سيجعل كل حساباتهم وأرباحهم مكشوفة.

وذكر مراقبون أن هذه المذكرة سيترتب عليها زيادة في ضرائب الأرباح والمبيعات، فيما الأخطر أنها تمتد إلى المصانع والمواد الخام.

عمليات خطف كبيرة نفذها مرتزقة الانقلابيين في صنعاء

شنّت ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء حملة اختطافات كبيرة خلال الثلاثة أيام الأخيرة. وأوضحت المصادر أن الحوثيون أقدموا على اختطاف عدد من أئمة المساجد والناشطين في حي سواد حنش القريب من جامعة صنعاء وحي هبرة. وأكدت المصادر أن الميليشيا اختطفت لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه علاء الشدادي (18 عاماً) من منزله في منطقة هبرة، الأربعاء الماضي.