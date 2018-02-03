الداخلية المصرية تحبط مخططا إخوانيا للقيام بأعمال شغب أثناء الانتخابات الرئاسية

المصدر:
  • وام
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم إحباطها مخططا إخوانيا كان يستهدف القيام بأعمال شغب وعنف خلال فترة الإنتخابات الرئاسية في مصر.

وقالت الوزارة - في بيان لها - أن القوات ألقت القبض على عدد من قيادات الجماعة الإرهابية في أحد الأوكار الكائنة بمحافظة المنصورة.

وأشار البيان إلى أن عمليات الفحص وتتبع القائمين على هذا التحرك أسفر أيضا عن تحديد مخزن الأدوات المزمع استخدامها في تنفيذ مخططاتهم وضبط القائم عليه وهو الإخوانى عمار محمد إبراهيم البيومي مسئول الحراك الثوري التابع لجماعة الإخوان الإرهابية في محافظة الشرقية .

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