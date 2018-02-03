90 مفقوداً في كارثة إنسانية قبالة سواحل ليبيا

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه يُخشى أن يكون أكثر من 90 مهاجراً لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل الليبية صباح أمس، موضحة أن غالبيتهم من الباكستانيين.

وقالت الناطقة باسم المنظمة أوليفيا هيدون خلال اتصال هاتفي، يعتقد أن 90 مهاجراً على الأقل غرقوا إثر انقلاب مركبهم قبالة سواحل ليبيا. وأضافت: لقد لفظ البحر عشر جثث على السواحل الليبية بينهم ثمانية باكستانيين وليبيان وهناك ثلاثة ناجين تمكن اثنان منهم من السباحة إلى الشاطئ فيما أنقذ صياد سمك الثالث.

وبحسب هؤلاء الناجين فإن 90 مهاجراً على الأقل قد يكونون غرقوا خلال هذه المأساة. وفي العام الماضي وصل 3138 باكستانياً إلى إيطاليا بعدما عبروا المتوسط من ليبيا بحسب وكالة الأمم المتحدة، في حين توفي أو فُقد أكثر من 3100 مهاجر عند محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا بينهم أكثر من 2800 قبالة ليبيا بحسب أرقام وكالة الأمم المتحدة للهجرة.

وفي وقت سابق قال مسؤولون أمنيون في بلدة زوارة في غرب ليبيا إن ليبييْن وباكستانياً جرى إنقاذهم من القارب. وأضافوا أن عشر جثث انتشلت معظمها لباكستانيين دون الإدلاء بمزيد من المعلومات. وتقع زوارة قرب حدود ليبيا مع تونس وكانت موقعاً مفضلاً للمهاجرين بالقوارب على مدى العامين الماضيين لكنها لم تشهد سوى محاولات عبور متفرقة في الآونة الأخيرة.

وذكر بيان أصدره خفر السواحل في زوارة أن معلوماتهم الأولية تشير إلى أنه كان هناك نحو 90 شخصاً على متن القارب.

وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر البحر رغم أن الأعداد انخفضت بشدة منذ يوليو، إذ بدأت الفصائل المسلحة والسلطات الليبية منع المهاجرين من المغادرة بعد ضغوط من إيطاليا والاتحاد الأوروبي. ويعتقد أن ما يربو على 600 ألف شخص قاموا بالرحلة من ليبيا إلى إيطاليا خلال السنوات الأربع الأخيرة.