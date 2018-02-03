اتهام حفيد مؤسس «الإخوان» رسميـاً بالاغتصاب

قرر القضاء الفرنسي، مساء أمس، توجيه تهمة الاغتصاب لطارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وحبسه في باريس.

وكان القضاء طالب في وقت سابق أمس باحتجاز رمضان بعد مثوله أمام المحكمة في إطار اتهامه بالاغتصاب.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، الأربعاء الماضي، الأكاديمي الذي يحمل الجنسية السويسرية وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد بعد اتهامه بالاغتصاب. وفتحت السلطات تحقيقاً مبدئياً مع رمضان بعد أن وجهت إليه امرأتان في فرنسا تهمة الاغتصاب، إحداهما كاتبة تدعى هندة عياري.

وكانت عياري تحدثت عن تفاصيل اغتصابها في كتاب نشر لها في عام 2016 دون ذكر اسم رمضان، ولكنها سرعان ما قررت رفع دعوى ضده. وبعد أيام عدة على رفع عياري الدعوى، اتهمت امرأة ثانية رمضان باغتصابها.