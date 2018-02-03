العبادي يعد العراقيين بدولة اقتصادية كبرى

وعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العراقيين بإقامة دولة اقتصادية كبرى، فيما تسود أجواء إيجابية في المفاوضات بين بغداد وأربيل، بينما تظاهر مئات العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين الحكومة بالقضاء على الفساد.



وأكد العبادي أن مصلحة المواطن والوطن أعلى من القانون، وأن العراق لن يكون بعيداً عن الدول الاقتصادية الكبرى خلال فترة قصيرة إن بقي موحداً. وقال العبادي، في مؤتمر السفراء السادس لوزارة الخارجية، إن «مصلحة الوطن والمواطن أعلى من القانون والبيروقراطية».



وأضاف أن «أمامنا تحديات يجب تجاوزها لتحقيق الإعمار والاستقرار، ومن ضمنها المالية والاقتصادية»، لافتا إلى «أن العراق خلال فترة قصيرة لن يكون بعيداً عن الدول الاقتصادية الكبرى إذا استمر موحداً».

وتأتي تصريحات العبادي في وقت تظاهر مئات العراقيين أمس في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين الحكومة بالقضاء على الفساد ما دفع بالقوات الامنية بغلق الطرق المؤدية الى الساحة لتأمين التظاهرات.



تلبية مطالب



من جهة أخرى، رأى مستشار للرئيس العراقي فؤاد معصوم، ان جميع الأطراف السياسية، بحاجة الى الأكراد، لقرب موعد إجراء الانتخابات، و«ستلبي جميع مطالبهم»، مطمئناً سكان إقليم كردستان، بأن الجولة الجديدة من المفاوضات بين أربيل وبغداد ستأتي بنتائج جيدة، بعد ان ناقش العبادي مع نواب الكتل الكردستانية في مجلس النواب، إقرار الموازنة العامة للبلاد وإطلاق رواتب موظفي إقليم كردستان العراق.

نتائج إيجابية



وانطلقت في بغداد جولة جديدة من المباحثات بين أربيل وبغداد، وتم عقد اجتماعين حتى الآن، توصلا الى «نتائج إيجابية»، فضلا عن ذلك توجد في الإقليم حاليا عدد من اللجان التدقيقية العراقية لتدقيق قوائم الموظفين وإرسال الرواتب بعد الانتهاء من أعمال اللجان.