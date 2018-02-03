واشنطن تخشى من استخدام «السارين» في سوريا

قتل ما لايقل عن 28 شخصاً في قصف جوي لقوات النظام السوري على سراقب وكفر نبودة شمال غرب البلاد آخر منطقة رئيسية متبقية بأيدي المعارضة، في وقت أبدت الولايات المتحدة الأميركية خشيتها من أن يكون غاز السارين استخدم في الآونة الأخيرة في سوريا رغم عدم وجود أدلة على ذلك في الوقت الراهن.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس للصحافيين أن الولايات المتحدة «تخشى» أن يكون غاز السارين استخدم في الآونة الأخيرة في سوريا رغم عدم وجود أدلة على ذلك في الوقت الراهن. وقال ماتيس انه «تم استخدام» الكلور «مرات عدة» في هجمات في سوريا.

وأضاف ماتيس «لكن أشد ما يثير قلقنا هو احتمال أن يكون غاز السارين استخدم» في الآونة الأخيرة، موضحاً أن الولايات المتحدة ليس لديها في الوقت الراهن أدلة تثبت فرضية استخدام غاز السارين. وتابع وزير الدفاع الأميركي ان منظمات غير حكومية ومجموعات من المعارضة السورية «تقول ان غاز السارين استخدم. بالتالي نحن نبحث عن أدلة» قبل ان يضيف «لكن ليس لدي دليل».

وقال مسؤولون أميركيون إن الحكومة السورية ربما تكون في مرحلة تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة للقيام بعمل عسكري مجدداً ضدها إذا اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام هذه الأسلحة.

إلى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 28 شخصاً على الأقل قتلوا في هجمات لطائرات حربية وطائرات هليكوبتر على محافظات إدلب وحماة وحلب خاصة مدينتي سراقب وكفر نبودة.

وفي عفرين قال بيان لقيادة الأركان التركية إن 21 عنصراً من وحدات حماية الشعب قتلوا خلال اليوم الـ 14 لعملية «غصن الزيتون»، حيث واصل الجيش السوري الحر المدعوم بالقوات التركية تقدمه الميداني بالسيطرة على مواقع جديدة بمحيط مدينة عفرين.