الحجب والاعتقال نهج النظام القطري لمواجهة فضح سياساته

يتبع النظام القطري إجرءات قمعية ضد إعلام المعارضة القطرية، الذي يكشف سياسات تنظيم الحمدين التي تعادي الدول العربية، وتدعم الإرهاب، حيث لجأ النظام القطري إلى سياسة الحجب والهجوم والتشويه لمواجهة الإعلام المعارض.

واستعرض الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، الأساليب التي اتبعها «تنظيم الحمدين» لمواجهة الإعلام المعارض، مشيرا إلى أن النظام القطري حجب العـديد مـن المواقع التي كشف فساد النظام القطـري، ومن أبرزها موقع «الدوحة نيوز» الإخبـاري المستقـل الوحـيد فـي البـلاد، موضحا أن هذه الخطوة تقوّض جهود الدوحة في تقديـم نفسها كمركز لحرية الإعـلام في منطقة الخليـج.

وأشار الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، إلى أن موقع «الدوحة نيوز» يعمل منذ 6 أعوام، وأمرت السلطات القطرية بحجب الموقع، ليتعذر على مستخدمي الإنترنت في العاصمة القطرية الوصول إليه.

ولفت الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، إلى أن المياسة شقيقة تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أقدمت على حظر حساب موقع «العرب مباشر»، التابع للمعارضة القطرية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، واصفا الخطوة بأنها اعتداء صارخٍ على حرية الإعلام وتقبل الرأي الآخر وفي إعلان صريح لقمع الأصوات المعارضة.

كما أكّد الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أنّه لم يعد ثمة شك بأن مقاطعة الرباعي العربي أربكت نظام الحمدين ومن خلفه الماكينة الإعلامية التي يديرها النظام القطري، ولم تعد تنطلي حيلة «الرأي والرأي الآخر» التي تتبناها وسائل الإعلام القطرية على الشعوب الخليجية؛ إذ دأبت تلك الوسائل على تغييب الحقيقة وإخفاء الآراء التي لا تناسب هواها.