مؤكداً أن معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة

قرقاش: الإمارات والسعودية شراكة استراتيجية

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية تؤكد أن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، مشيراً إلى أن معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من الأطراف كافة، الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه، والحوار اليمني الجدّي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبياً.

وقال معاليه في تغريدات عبر «تويتر»، إنه من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة أن الإمارات تبني شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها. مضيفاً بأن الإعلام العربي المسؤول لا يشوّه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا أن يكون له ردّ فعل. وتابع: «سرّني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله إن موقف الإمارات في اليمن نبيل، وسيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها».

ميدانياً، أحكمت قوات الشرعية، بمساندة قوات التحالف في اليمن، سيطرتها على مواقع واسعة في محور الجوف وصارت كل الطرق في الجوف شمال اليمن، تؤدي إلى معقل المتمردين الحوثيين في صعدة ما يفتح المجال لـ«قطع رأس الأفعى» في هذه المحافظة. كما نجحت قوات الشرعية في الوصول إلى أولى مناطق مديرية دمنة خدير جنوب شرقي تعز، بعد نجاحها في السيطرة على نقيل الصلو المطل على المديرية التي تكسب أهمية استراتيجية لموقعها على الطريق الرابط بين تعز وعدن ولحج.

وتتوالى خسائر الميليشيات في مختلف جبهات القتال، خاصة في تعز، حيث استقبلت مستشفيات حجة أكثر من 150 جثة لعناصر الميليشيات منذ إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية لفك الحصار عن المدينة بدعم من التحالف.

 

 

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