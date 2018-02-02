أميركا تفرض عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات على صلة بجماعة حزب الله الإرهابية

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على ستة أفراد وسبعة كيانات على صلة بجماعة حزب الله الإرهابية.

و قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها اليوم إنه تم فرض عقوبات على ستة أفراد و سبع شركات بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية .

و أضاف البيان إن الأفراد هم " خمسة لبنانيين و عراقي على صلة بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات " .. موضحا أن الكيانات السبعة لشركات مقراتها في سيراليون و ليبيريا ولبنان وغانا .

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على ستة أفراد وسبعة كيانات على صلة بجماعة حزب الله الإرهابية.

و قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها اليوم إنه تم فرض عقوبات على ستة أفراد و سبع شركات بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية .

و أضاف البيان إن الأفراد هم " خمسة لبنانيين و عراقي على صلة بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات " .. موضحا أن الكيانات السبعة لشركات مقراتها في سيراليون و ليبيريا ولبنان وغانا .