قرقاش: الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي

قال معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، مؤكدا على بناء شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها، مضيفا أن معالجة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن "الحصيفة" لأزمة عدن، تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، مشيرا إلى أن الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه، ومشيراً إلى أن الحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبياً.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في تويتر إن "الإعلام العربي المسؤول لا يشوه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا ان يكون له ردّ فعل".

وأضاف "معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه، والحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبيا".

وأكد "وكما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالَب، فنحن أيضا مطالبون بالمبادرة سياسيا على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته".

وأشار معالي أنور قرقاش إلى أنه "من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".

واختتم معاليه سلسلة تغريداته "وسرّني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله إن موقف الإمارات في اليمن نبيل وسيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها".