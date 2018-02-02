الجيش الوطني يحرّر مواقع جديدة في الصلو

أطبقت قوات الشرعية حصارها على محافظة صعدة من ثلاث جهات وأوقعت العديد من قادة الميليشيات الحوثية صرعى في مواجهات في المحافظة التي تعد تعد معقلاً للحوثي بينهم مايسمى«رئيس استخبارات الحدود»، في وقت تمكن الجيش الوطني اليمني من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية الصلو بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد بمساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على مقر ومركز قيادة للمليشيات الحوثية الايرانية الذي يتخذ من مدرسة النجاح مقرا له في مديرية الصلو. فيما قصف الجيش اليمني مواقع ميلشيات الحوثي في جبل منعم في الاتجاه الغربي من مدينه تعز بمساندة قوات التحالف عقب معارك عنيفة خاضتها ضد المليشيات الحوثية الايرانية في ظل تدني الحالة المعنوية لأفرادها نتيجة انقطاع الإمدادات و التعزيزات و الخسائر البشرية في صفوفهم.



و تأتي العملية العسكرية بدعم من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عبر توفير الدعم اللوجستي والعسكري للقوات الشرعية خلال تقدمها نحو محافظة تعز.وحررت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاومة شعبية من أبناء محافظة البيضاء،أمس عدة مواقع في مديرية ناطع.

وقال مصدر ميداني بحسب موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش الوطني إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة اخرى في مديرية ناطع.



وتمكنت قوات الجيش الوطني وفق ما ذكره المصدر من تحرير مواقع عدة في مناطق شعب صرام، وسلسلة جبال الحمر.وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية، وسط انهيارات متسارعة لعناصرها.



بالتزامن، أسرت قوات الجيش الوطني اثنين من عناصر الميليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع في جبل الكتاف، لحمل غذاء وذخائر لمجموعة من عناصرها المحاصرة في الجبل.

في غضون ذلك، استهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية بصاروخ باليستي معسكر أم ريس التابع لقوات اللواء117، ومعسكر قوات الأمن الخاصة التابعة لمحافظة البيضاء، في مديرية الجوبة، بمحافظة مأرب.وذكر مصدر عسكري أن الصاروخ سقط في منطقة خالية من السكان، ولم يسفر عن حدوث أي خسائر بشرية أو مادية.



وأفادت مصادر عسكرية يمنية، بمقتل قادة من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مواجهات مع قوات دعم الشرعية في محافظة صعدة المحاص

رة من 3 محاور، ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن «رئيس استخبارات الحدود» للميليشيات الحوثية محمد العاسي، والقيادي علي الكحلاني، قتلا مع عدد من المسلحين خلال الاشتباكات في معقل المتمردين.

وفي تطور آخر، قتل 15 مسلحا من الحوثيين، الخميس، في كمين نصبته لهم قوات دعم الشرعية في اليمن، في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي صنعاء.

وقالت مصادر حكومية يمنية إن قوة من الجيش الوطني اليمني نصبت كميناً لمسلحين كانوا يتسللون إلى موقع حكومي جنوبي منطقة المهاشمة بالمحافظة.وأشارت تلك مصادر إلى أن القوات الشرعية استولت على 3 عربات عسكرية عليها رشاشات ثقيلة كانت بحوزة المتمردين.



افشال تسللإلى ذلك لقي قيادي بارز في الميليشيات مصرعه إلى جانب العشرات من مرافقيه خلال محاولتهم التقدم قبالة الحدود السعودية.وبحسب مصادر ميدانية، فإن القيادي في الميليشيات، مبارك محمد محمد الزاهري حاول التسلل مع العشرات من العناصر الانقلابية باتجاه حدود المملكة حيث رصدته القوات السعودية وقتلته مع مرافقيه.