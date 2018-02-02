التحالف العربي: الوضع في عدن مستقر

عادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد توتر استمر لأيام بين أنصار المجلس الانتقالي، وقوات موالية للحكومة اليمنية، في أعقاب تدخل التحالف العربي ودعوته إلى وقف إطلاق النار، والإشراف على التهدئة بشكل مباشر، وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية، أن الوضع في عدن مستقر، حيث التزمت الأطراف بوقف إطلاق النار، في وقت وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، للوقوف على استجابة الأطراف المعنية لقرار قيادة التحالف، وعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث يوم الأحد الماضي.



وأشار بيان للتحالف، صدر عقب اجتماع الوفد بالأطراف، إلى أن الهدف الآن، هو ضمان أمن واستقرار اليمن، وتجنب كافة أشكال الفوضى، وحل كل الخلافات بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني، والحفاظ على كيان الدولة اليمنية. ودعا البيان، الأطراف اليمنية كافة إلى التعامل بحكمة وروية، والتركيز على الهدف الرئيس، وهو دحر المليشيات الحوثية التابعة لإيران. وأكد أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هدفهما واحد، ورؤيتهما مشتركة، وليس لديهما أطماع سوى أن يكون يمن العروبة آمناً ومستقراً وقادراً على التنمية والازدهار.



جهود المصالحة



كما أكد أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقفان إلى جانب الشعب اليمني، وتقودان جهود المصالحة بين الأطراف اليمنية، إيماناً بأهمية أمن واستقرار اليمن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



وشدد على أن مستقبل اليمن وأبنائه، يجب أن يكون هدف الجميع، من خلال تغليب المصلحة الوطنية، التي ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار، وتجنب الانشغال بخلافات جانبية وضيقة عن الهدف الرئيس. وكان قد وصل إلى عدن، وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، للوقوف على استجابة الأطراف المعنية لقرار قيادة التحالف بوقف إطلاق النار، وعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث يوم الأحد الماضي.



هدوء الأوضاع



وأكد وفد قيادة التحالف، الذي التقى مع جميع الأطراف المعنية، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وعودة الحياة والهدوء للمدينة، والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن من المليشيات الحوثية الإيرانية، ونبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه في السابق، وتمكين الأجهزة الوطنية من تقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار إعادة التنمية كما كانت عليه قبل الأحداث.. مؤكدين أن ما حدث لا يخدم مهمة الشرعية والتحالف في استكمال تحرير الأراضي اليمنية، وعلى الجميع تقديم المصلحة العامة وحقن دماء اليمنيين.



وتجول وفد قيادة التحالف في شوارع المدينة، للتأكد من عودة الحياة والهدوء والأمن للعاصمة المؤقتة عدن. وأكد أعضاء الوفد، وحدة موقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأنهما سيقفان مع اليمن، حتى يتم تحرير أراضيه بالكامل، وأن مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن، وعودة الأمن والاستقرار، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة.



رحلات دولية



إلى ذلك، استأنف مطار عدن الدولي صباح أمس، الخميس، رحلاته الدولية، عقب توقف دام أياماً. وأعلن مدير عام مطار عدن الدولي، المهندس «طارق عبده علي»، عودة استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي، ابتداء من يوم أمس الخميس. مؤكداً عودة مطار عدن لنشاطه في استقبال وإقلاع الطائرات، وذلك بعد يومين من توقفها، جراء الأوضاع الأمنية الذي شهدتها مدينة عدن. وعلى صعيد متصل، عادت الحركة التجارية إلى الأسواق وحركة النقل والمواصلات إلى شوارع المدينة، وفتحت المرافق الحكومية والمدارس أبوابها، بعد انسحاب كافة المسلحين من الشوارع والجولات؟.



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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف، أمس، شحنة مهربة من الأجهزة والمستلزمات العسكرية كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء. وقال قائد جبهة المتون العقيد يحيى الحاسر إن القوات الأمنية في نقطة مزوية بمديرية المتون غربي المحافظة، ضبطت سيارة هيلوكس غمارتين تحمل 20 قناصة مع نواظير ليلية ونهارية و20 مسدساً كانت متجهة إلى مناطق الميليشيا في صنعاء وعمران. الجوف - وكالات