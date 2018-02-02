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حذرت جهات أوروبية من عواقب تصاعد التوتر بين اللاجئين السوريين والسكان الأتراك خاصة في المدن الكبرى. وكشف تقرير نشرته قناة «العربية»، أن درجات التوتر ارتفعت في مناطق وجود اللاجئين السوريين، خاصة في مدن أزمير واسطنبول وأنقرة، وأن أعمال العنف أدت في 2017 إلى مقتل 35 منهم 24 لاجئاً سورياً.

3.424

آخر إحصائية بشأن اللاجئين السوريين تشير إلى أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي التركية ارتفع إلى ثلاثة ملايين و424 ألف لاجئ. وحسب دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، فإن أكبر عدد من اللاجئين السوريين يقيم في إسطنبول، وغالبية اللاجئين هم من فئة الشباب، بواقع مليونين و461 ألفاً.

%80

تفيد إحصائيات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن بأن معدل الفقر في قطاع غزة وصل إلى حوالي 80%، بين هؤلاء نحو 65% تحت خط الفقر، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 50%، نصفهم من الشباب خريجي الجامعات، إضافة إلى وجود 17 ألف يتيم بحاجة إلى رعاية غير متوفرة.

13.000

تؤكد السلطات الصحية في قطاع غزة أن مئات الأجهزة الطبية المهمّة تعطّلت بسبب منع سلطات الاحتلال إدخال قطع الغيار للصيانة، ويحتاج 13,000 مصاب بالسرطان للعلاج أو السفر للخارج للعلاج، حيث إن الآلاف من أبناء غزة مصابون بأمراض مزمنة، في ظل نفاد ما يقرب من 230 صنفاً من الأدوية.

13.21

معدل التضخّم التراكمي في لبنان منذ العام 2012 لغاية 2017، بلغ نسبة 13,21، وفقاً لأرقام الإحصاء المركزي اللبناني. وبالتالي يؤكد مراقبون أنه بغض النظر عن الأرقام المُضخّمة في معركة الأجور بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، لا بد من الاستناد إلى هذه النسبة في معالجة هذا الملف.

08

أرقام صادمة للائحة النساء الضحايا نتيجة العنف الأسري في لبنان، في ظل تدخلات وحمايات للقتلة وغياب الإجراءات الرادعة، وفقاً لما يرى ناشطون حقوقيون أكدوا أن الأمر استدعى تحركاً لجمعية «كفى» رفضاً لمقتل ثماني نساء على يد أزواجهن في أقل من شهر ونصف.

12000

من شروط الحصول على دعم الخبز في الأردن، ألا يزيد مجموع دخل أفراد الأسرة على 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي على 6000 آلاف دينار أردني سنوياً. أي مبلغ 27 ديناراً كدعم سنوي للأفراد المستحقّين، الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 ديناراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.