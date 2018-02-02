الحوثي يجبر النساء المعتقلات على أعمال شاقة

أظهرت صور صادمة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إجبار الميليشيا سجينات على أعمال شاقة في الشوارع، في امتهان كبير لكرامتهن وآدميتهن.

وتظهر الصور معتقلات لدى ميليشيات الحوثي وهن يرفعن ردميات ومخلفات البناء في أحد شوارع المدينة. وبحسب الناشطين فإن الميليشيات قامت بإخراج العشرات من السجينات من أحد المعتقلات في العاصمة صنعاء وقاموا بإجبار المعتقلات على الأعمال الشاقة ومنها رفع الردميات وتنظيف بعض الشوارع.

وأشار بعض الناشطين أن الميليشيات قامت بإخراج المعتقلات صباح الاثنين وإجبارهن على الأعمال الشاقة حتى ما بعد العصر وبعدها تمت إعادتهن إلى السجون الخاصة بهن.وأثار إخراج المعتقلات وإجبارهن على العمل سخطاً كبيراً في الشارع اليمني مؤكدين أن ذلك لم يحصل طوال تاريخ البلاد, مؤكدين أن ذلك انتهاك لكرامة كل اليمنيين, عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم التي تجرم الإساءة للمرأة أو إرهابها أو استضعافها وكل أشكال الاعتداء عليها.