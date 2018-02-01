أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.
وقال الديوان في بيان له إنه سيصلى على الفقيد يوم غد " الجمعة " بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.
وقال الديوان في بيان له إنه سيصلى على الفقيد يوم غد " الجمعة " بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
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