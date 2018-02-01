أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال الديوان في بيان له إنه سيصلى على الفقيد يوم غد " الجمعة " بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.