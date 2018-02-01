مسؤول بريطاني: أدلة تؤكد استخدام الحوثيين صواريخ وأسلحة إيرانية

قال المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة جوتاثان آلان، إن هناك أدلة واضحة على أن الميليشيات الحوثية في اليمن تستخدم صواريخ وأسلحة من إيران.

وفي تغريدة له على تويتر نقلتها وزارة الخارجية البريطانية، قال المندوب البريطاني: هناك دليل واضح على أن الحوثيين في اليمن يستخدمون صواريخ وأسلحة أخرى من إيران: لوحة المفاتيح بالفارسي، أختام المصنع من متعاقدي دفاع إيرانيين، موقع الصمام، روزنامة فارسية.

وأضاف المندوب البريطاني: «كيف ومتى وصلت صواريخ إيران إلى اليمن؟ طريقة اللحام البدائية الميدانية (مقارنة بطريقة اللحام في المصنع) تدل على قطع الصواريخ إلى نصفين ربما لتهريبها. والتاريخ الذي تحمله، 2015، يبين توريدها بعد فرض حظر الأسلحة في اليمن».

مجابهة إيران

وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، دعا أول من أمس، إلى ضرورة مجابهة سياسات إيران الكارثية بحزم. كذلك لفت جونسون في تصريحات لقناة «العربية» إلى التحديات الأمنية التي تواجهها السعودية، جراء دعم إيران العسكري للميليشيات الحوثية في اليمن، فالصواريخ التي يطلقها الحوثيون باتجاه السعودية تأتي من إيران. وقال الوزير البريطاني: «يجب أن نكون صريحين مع العالم والمجتمع البريطاني حول التحديات الأمنية التي تواجهها السعودية.

الصواريخ يطلقها الحوثيون ولكنها تأتي من إيران وتصل للرياض وتهدد المطارات». وحول دور إيران في زعزعة الأمن في المنطقة، أكد جونسون أن طهران لا تمتلك النية الحسنة تجاه دول المنطقة، كما أكد على أنه وجه رسالة في طهران تفيد أن سياستها في دعم الحوثيين بصواريخ تستهدف الرياض كارثية، وأنه من غير المقبول تهديد أمن السعودية.