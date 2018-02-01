«رباعي اليمن» يبحث آليات الدعم الاقتصادي

عقد في العاصمة السعودية الرياض، اجتماع للجنة الاقتصادية الرباعية بشأن اليمن برئاسة سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر. وناقش الاجتماع آليات دعم البنك المركزي اليمني الذي وضعت السعودية في حساباته الخارجية ملياري دولار للحد من استمرار انهيار العملة المحلية.

وقال آل جابر في تعليقه على الاجتماع على حسابه الرسمي في تويتر: «شاركت ومختصين من الخبراء الماليين والاقتصاديين في المملكة والإمارات ونظرائنا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في اجتماع الرباعية الاقتصادية مع الجانب اليمني لبحث آليات دعم البنك المركزي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني».

وكان السفير السعودي في اليمن قال: إن السعودية قدّمت منحاً لليمن بمليارات الدولارات بهدف دعم الحكومة الشرعية. وأكد وجود خطة سعودية لليمن تتجاوز المساعدات إلى كل المناحي الأخرى والعمل على سد الفجوة المالية كان أحد عناصر الخطة السعودية لدعم اليمن.

وأشار إلى أن التحالف يعمل على إيصال كثير من المساعدات الإنسانية، وتنفيذ جسر جوي يومي، وقد اختلف سير العمليات عن السابق بناء على خطة طويلة مدروسة.

كما أكد أن من ضمن مهام مركز «إسناد» التي نفّذها: زيادة الواردات في اليمن، ونعمل على إيجاد حراك اقتصادي قوي سيوفر الكثير من الأعمال للشباب اليمني، وسيفيد الدولة والشباب والأسر والمحلات التجارية.