لجنة إماراتية تتفقد احتياجات حضرموت من الطاقة

عقدت اللجنة الإماراتية الخاصة بدراسة وتعزيز أوضاع الطاقة الكهربائية بمحافظة حضرموت اليمنية أمس في مدينة المكلا، اجتماعها الموسع الأول مع اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت ومسؤولي قطاع الطاقة الكهربائية بمديريات ساحل ووادي المحافظة لدراسة أوضاع الطاقة في المحافظة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كل الدعم اللازم لتوفير الطاقة.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره فريق الهلال الأحمر الإماراتي العامل بالمحافظة مناقشة أوضاع الطاقة الكهربائية بالمحافظة ووضعها الحالي والخطط والاقتراحات المتوفرة لدى الجهات المعنية بالمحافظة لتطوير تلك الطاقة حتى تتمكن من تغطية الاحتياج طوال السنة.

واستمعت اللجنة الإماراتية إلى شرح من اللواء الركن فرج سالمين البحسني حول أبرز وأهم المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعاني منها مؤسستا الكهرباء بساحل ووادي حضرموت والسبل والوسائل المقترحة لتطوير أساليب الحصول على الطاقة الكهربائية حتى يتمكنوا من تغطية الاحتياج.

وأعرب المحافظ البحسني عن بالغ شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من دعم للمحافظة في الجانب الأمني والبنية التحتية وبناء وإعادة تأهيل المتعثر من أجل تطبيع الحياة في محافظة حضرموت والتخفيف من معاناة مواطنيها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشونها.

وقدم مسؤولو قطاع الطاقة الكهربائية بالمحافظة مقترحاتهم وخططهم لتطوير الطاقة الكهربائية بهدف تغطية احتياجات الطاقة في المحافظة، مستعرضين الوضع الحالي للكهرباء بمديريات ساحل ووادي محافظة حضرموت من حيث القدرة التوليدية والبنى التحتية الخاصة بها وما يتم عمله لمجابهة العجز الكبير الحاصل في الطاقة الكهربائية.

وأثنت اللجنة الإماراتية على الجهود التي يبذلها محافظ حضرموت والقائمون على قطاع الكهرباء في مجابهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل ضعف الإمكانيات وشح الموارد.