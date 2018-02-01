السيسي: لن نسمح بتكرار الفوضى

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن تحقيق الأمن والاستقرار، خلال السنوات الماضية كان هو القوة الدافعة لتحقيق التقدم في مجالات عدة، وأهمها المجال الاقتصادي. وحذر السيسي ممن وصفهم بغير الفاهمين لمعنى كيان الدولة من التحدث بعدم وعي في أمور تمس الأمن القومي المصري وتشكل تهديداً للاستقرار. وأبان السيسي أن من يتصدى للشأن العام يجب أن يكون مؤهلاً لهذا الدور، مضيفاً أن الدول لا تبنى بالكلام ولكن بالجهد والعمل بشرف الكلمة، وأن الشرف والمسؤولية هما أساس اتخاذ القرارات وبناء الأمم.

إرادة

وقال السيسي، لدى حضوره حفل افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي، إنه لن يسمح بتكرار أحداث الفوضى التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، ولن يسمح لأحد بالعبث بأمن مصر واستقرار شعبها، لافتاً إلى أن الاستقرار والأمن وثبات المصريين، وراء ما تم إنجازه من مشروعات تنمية مختلفة.

أمن واستقرار

ولفت السيسي إلى أن من يريد المساس بأمن البلاد فعليه التخلص منه أولاً، مشدداً على أنه سيتصدى لأي محاولة للعبث بأمن واستقرار مصر، وأن ثمن ذلك هو حياته وحياة رجال الجيش. وأضاف الرئيس المصري ألا أحد يستطيع أن يتسبب في ضياع البلاد، وأن ما حدث في مصر قبل 7 سنوات لن يتكرر مرة أخرى، مؤكداً أنه مستعد للموت مقابل حياة 100 مليون مصري.

ترسيم حدود

وأوضح السيسي أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وبعض الدول المجاورة، أتاح لمصر التنقيب عن الغاز وتحقيق إنجاز اكتشاف حقل ظهر، الذي يضاعف من إنتاج مصر من الغاز، ما سيتيح لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والتأهل كي تكون دولة مصدرة للغاز في غضون أشهر وأعوام قليلة.