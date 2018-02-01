توقف خدمات 7 مراكز صحية في غزة بسبب نفاد الوقود

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، توقف الخدمات في سبعة مراكز صحية حكومية في القطاع، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وقال أشرف القدرة، إن «الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة غير مسبوقة من جراء أزمة الوقود وتطالب لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة الجهات المانحة بالتدخل الفوري لإنهائها، كما تطالب شركة توزيع الكهرباء بعمل معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة». وأضاف أن «المولدات الكهربائية توقفت (الأربعاء) في سبعة مراكز صحية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود».

وكان القدرة أعلن، الاثنين الماضي، توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون في شمال القطاع أيضاً بسبب نفاد الوقود. ولا تزال المستشفيات الأخرى من بينها مستشفى الشفاء الأكبر في غزة مفتوحة.

في المقابل، اعتبرت وزارة الصحة في رام الله، أن أزمة الوقود «مفتعلة»، وقالت إن سبب استمرار أزمات قطاع غزة، ومن بينها المجال الصحي، يعود لعدم تمكين الحكومة الفلسطينية في القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة مراراً إنها تتعرض لأزمة وقود خانقة سيكون لها تداعيات خطيرة على مجمل الخدمات الصحية، خاصة في ظل الأزمة الحادة لانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.

وبحسب الوزارة، تحتاج مرافقها 450 ألف لتر من السولار شهرياً، وفقاً لانقطاع التيار الكهربائي (من 8 إلى 12 ساعة) يومياً، وتصل احتياجاتها إلى 950 ألف لتر شهرياً، إذا زادت ساعات الانقطاع على 20 ساعة يومياً.