الإعدام لمتهمين وسجن العشرات بتهم الإرهاب في البحرين

أصدرت محكمة بحرينية ، "الأربعاء"، أحكاماً ضد 58 شخصاً في تهم تتعلق بالإرهاب فقضت بإعدام اثنين منهم وأسقطت الجنسية عن 47 آخرين.

وقضت المحكمة بسجن 19 منهم مدى الحياة و37 منهم لمدد وصلت إلى 15 سنة بتهمة انتمائهم لخلية إرهابية تدربت على استخدام الأسلحة الثقيلة والمتفجرات. وبرأت المحكمة ساحة اثنين من المتهمين.

وواجه المدانون تهما بتشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية.

وأدينوا أيضا باستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذا لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة، والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم، ومساعدة متهمين محكومين على الهرب، وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.