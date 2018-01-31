التحالف يدعو إلى إنهاء المظاهر المسلحة في عدن

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن جميع الأطراف إلى سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، مؤكداً أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن. ودعا في بيان، جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية، وعلى رأسها استعادة الشرعية، وحماية مكونات الدولة.



ميدانياً، نفذت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية تمشيط في الساحل الغربي، بهدف نزع وتفكيك الألغام التي زرعها الحوثيون، وعملت الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية وقوات دعم الشرعية على تجميع كميات من الألغام والصواريخ والقذائف والعبوات الناسفة وتفجيرها في منطقة آمنة.



كما قصفت القوات المسلحة الإماراتية خط إمداد لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية حيس بالحديدة.