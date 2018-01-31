محاكمة إرهابية شاركت في تفجير مسجد بالسعودية

سلّمت المحكمة الجزائية، أمس، في الرياض، لائحة الدعوى ضد المرأة التي رافقت زوجها لنقل حزام ناسف من الرياض إلى عسير، واستهداف مسجد قوات الطوارئ في عسير.

وطالب المدعي العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها لقاء باقي ما أسند إليها.

وكان من ضمن التهم التي تسلمتها تأييد تنظيم داعش الإرهابي، ومرافقتها زوجها عند نقله الحزام الناسف من الرياض إلى عسير الذي استُخدم في الجريمة الإرهابية، التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير.كما تضمنت اللائحة علمها بانضمام زوجها إلى عناصر «داعش» داخل السعودية وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته أفراد التنظيم.

وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك، مع علمها بسفر زوجها إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك وتسترها عليه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. وشاركت المرأة أيضاً في تسترها على زوجها عند إيوائه عناصر التنظيم بمنزله الذي كانت تسكن معه به، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك. وشاركت أيضاً في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال تسترها على تسلّم زوجها مبالغ مالية مرات عدة من عناصر التنظيم في الداخل، لدعم أنشطتهم الإرهابية وتمويلها.