الكويت: ملتزمون بأمن ووحدة اليمن في إطار التحالف العربي

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في الكويت.

وعبر وزير الخارجية الكويتي عن وقوف الكويت إلى جانب الشرعية ورفض الكويت لأي تكتلات أو جماعات خارجة عن الدولة الشرعية.

كما أكد على التنسيق الكامل بين البعثتين الدبلوماسيتين للبلدين في الأمم المتحدة وفِي مختلف المحافل وأن الكويت ستعمل على إيصال الصورة الحقيقية إلى مجلس الأمن، مؤكداً التزام الكويت بأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه والتزامها في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بكل ما يحقق لليمن الخير والاستقرار والسلام الذي سينعكس بالخير لأشقائهم في مجلس التعاون الخليجي باعتبار أن أمن اليمن جزء من أمن الخليج العربي.

من جهته، أكد المخلافي على أن الحكومة ترفض الدعوات لاستخدام السلاح لتحقيق أغراض سياسية وأن مثل هذا السلوك يوصل صاحبه إلى طريق مسدود ولا يسهم في بناء الدول بقدر ما يساعد على الهدم ويحرف مسار المعركة الحقيقية مع الانقلابيين الحوثيين باعتبارهم الذراع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة.