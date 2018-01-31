القوات الإماراتية تقصف خط إمداد التمرد في حيس

نفذت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية تمشيط في الساحل الغربي باليمن بهدف نزع وتفكيك الألغام التي زرعها الحوثيون، كما قصفت القوات المسلحة الإماراتية خط إمداد لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية حيس بالحديدة، في وقت حررت قوات الشرعية مناطق استراتيجية في البيضاء، وصدت هجوماً كبيراً للميليشيات في صعدة أسفر عن مقتل 40 حوثياً.

وواصلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تمشيط مناطق الساحل الغربي اليمني، وذلك في إطار العمليات المستمرة التي يتم تنفيذها لنزع الألغام من المناطق المختلفة لحماية أرواح الشعب اليمني.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات «وام» ميدانياً عملية نزع الألغام والتخلص منها التي قامت ميليشيات الحوثي الإيرانية بزرعها في العديد من المناطق بهدف استهداف المدنيين.

وعملت الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية وقوات دعم الشرعية في اليمن على تجميع كميات من الألغام والصواريخ والقذائف والعبوات الناسفة وتفجيرها في منطقة آمنة.

وتتنوع أشكال الألغام التي يقوم الحوثيون بزرعها، فمنها ما هو صناعة يدوية على شكل صخور إذا كانت المنطقة جبلية وعلى شكل كتل رملية، بالإضافة إلى الألغام المعروفة الأخرى بكافة أنواعها.

وتتعمد ميليشيات الحوثي الإيرانية زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي يتم طردها منها دون مراعاة للمدنيين من أطفال وشباب ونساء وكبار السن.

وتسببت ألغام ميليشيات الحوثي الإيرانية في سقوط مئات الضحايا من الشعب اليمني من شباب ونساء وأطفال وشيوخ، كما تسببت أيضا في إعاقات أبدية، فالعديد من الأطفال تعرضوا لبتر أيديهم وأقدامهم بسبب الألغام وخسر العديد منهم عوائلهم أيضا بسبب ألغام ميليشيات الشر الحوثية الإيرانية.

وتوجه أهالي الساحل الغربي اليمني بالشكر إلى دولة الإمارات وقوات التحالف العربي الذين أخذوا على عاتقهم القيام بهذه المهمة الصعبة والمحفوفة بالمخاطر وكل ذلك في سبيل توفير الأمن والأمان للشعب اليمني والتخفيف من أوجاعه وآلامه فهم خير مثال للتضحية والوفاء والعطاء.

وقالوا إن ألغام ميليشيات الحوثي الإيرانية تسببت في معاناة كبيرة للعديد من الأسر اليمنية التي خسرت عوائلها وفقدت أبناءها وخسرت مصدر رزقها بسبب التعرض لإعاقات أبدية، معربين عن أملهم أن يتم تطهير كامل ربوع الأراضي اليمنية من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

قصف آليتين

إلى ذلك، قصفت طائرات القوات المسلحة الإماراتية آليتين عسكريتين لميليشيات الحوثي الإيرانية في غرب مديرية حيس. وأسفر القصف -الذي نفذته المقاتلات الإماراتية- عن تدمير الآلية الأولى التي كانت تضم كمية من الأسلحة والذخائر، كما أسفر تدمير الآلية الثانية عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيات الحوثية. وكانت الآليتان متجهتين لتعزيز إمدادات ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وتواصل القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تنفيذ عملية الإسناد الناري واللوجستي والاستطلاع الذي توفره لقوات دعم الشرعية في اليمن خلال تقدمها نحو مديرية حيس.

تقدم في البيضاء

من جهة أخرى، ذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن قوات الجيش الوطني حررت عدداً من المواقع الاستراتيجية في مديرية ناطع تمكنها من التحكم بمديرية الملاجم التي تمثل نقطة ارتباط لمحافظة البيضاء مع محافظتي ابين وذمار باتجاه صنعاء.

ووفقاً لهذه المصادر حرر الجيش الوطني جبال النشيف وجبل كتاف وجبل المشان وجبل باعرف الاستراتيجي المطل على مواقع فضحه وعشار وحمراء صرام في مديرية الملاجم، وهي المديرية التي تتحكم بالطرق الرئيسيّة التي تربط محافظة البيضاء بالمحافظات الجنوبية والعاصمة صنعاء والمحافظات المحيطة بها.

وطبقاً لهذه المصادر فإن قوات الشرعية واصلت التقدم نحو موقع رأس السلل من الشرق وموقع قرحى لبان فيما تتراجع الميليشيات بعد ان تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. في السياق، قتل اكثر من 40 من ميليشيا الحوثي في هجوم فاشل استهدف جبل أضيق في محور البقع بمحافظة صعدة. وقالت المصادر إن قوات الشرعية شنت هجوما معاكسا وسيطرت على مواقع جديدة قبالة جبل أضيق باتجاه مركز مديرية كتاف البقع.

جبهات تعز

من جانب آخر، تواصلت المعارك بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية في عدة جبهات في مدينة تعز. وشهدت الجبهة الشرقية والشمالية والغربية معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة. ودارت مواجهات عنيفة في المناطق القريبة من تلة السلال شرقي المدينة، التي تعرضت والمناطق المحيطة بها لغارات من طائرات التحالف العربي. كما جرت اشتباكات عنيفة في عصيفرة والزنوج ومحيط معسكر الدفاع الجوي شمالي المدينة، وأسفرت المواجهات والغارات عن مقتل أكثر من 14 مسلحا حوثيا.

وأفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيات الانقلابية من مديرية دمنة خدير نحو مواقع الجيش الوطني في أطراف مديرية الصلو، حنوب شرقي تعز، التي استعادت القوات الشرعية السيطرة عليها. وقالت مصادر ميدانية، إن محاولة تسلل مسلحي ميليشيات الحوثي نحو مواقع الجيش في نقيل الصلو، كانت عبر منطقة حريم.