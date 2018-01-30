أنصار بري يحتجون في بيروت ضد باسيل

قطع مؤيدو «حركة أمل» ومناصرو رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء أمس، عدداً من الطرقات في بيروت وبعلبك، احتجاجاً على فيديو مسرب لوزير الخارجية جبران باسيل قال فيه كلاماً مسيئاً بحق بري. وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن مناصري بري قطعوا الطريق في منطقة السفارة الكويتية-بئر حسن، في بيروت، وأشعلوا النيران في إطارات، احتجاجاً على كلام الوزير جبران باسيل، بحق بري.

وأضافت الوكالة أن عدداً من الشبّان المناصرين لبري تجمّعوا في منطقة بشارة الخوري- رأس النبع، في بيروت للغاية نفسها، كما قطعوا الطريق عند جسر سليم سلام بالإطارات، وقطع مناصرو حركة أمل «أوتوستراد رياق - بعلبك». يشار إلى أنه تم، أول من أمس، تسريب فيديو لوزير الخارجية اللبناني، خلال جلسة خاصة في إحدى البلدات شمال لبنان، وصف فيه بري بـ«البلطجي»، وقال إن الحلّ مع بري هو أن «نكسر له رأسه».