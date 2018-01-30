11 قتيلاً بهجوم «داعشي» استهدف ثكنة عسكرية في كابول

قتل 11 جندياً على الأقل في هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي في وقت مبكر، أمس، على مجمع أكاديمية أفغانستان العسكرية على خلفية أجواء من التوتر مع تكثيف المتمردين لهجماتهم.

وأشارت حصيلة الضحايا إلى 16 جريحاً إضافة إلى القتلى بحسب وزارة الدفاع. وكثف التنظيم وحركة طالبان هجماتهما في الأيام الأخيرة، ما أوقع مئات القتلى والجرحى وأثار الاستنكار والحزن بين السكان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن خمسة مسلحين هاجموا موقعاً للجيش قرب إحدى الأكاديميات العسكرية الكبرى في البلاد وقتلوا 11 جندياً وأصابوا 16 قبل أن يتم التغلب على المهاجمين. وصرح الناطق باسم الوزارة الجنرال دولت وزيري بأن انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما وقتلت قواتنا اثنين آخرين وأوقفت ثالثاً حياً. وأضاف أن القوات الأفغانية صادرت قاذفة صواريخ ورشاشين وسترة انتحارية.

وتم إرسال القوات الخاصة إلى المكان بينما طوقت قوات الأمن الحي الذي تقع فيه الأكاديمية العسكرية، المجمع الذي يمتد على مساحة 40 هكتاراً غرب كابول، بالكامل، ونشرت آليات عدة للجيش والشرطة.

وبدأ الهجوم بإطلاق صواريخ ثم نيران أسلحة آلية وصواريخ مضادة للدروع (آر بي جي) على الكتيبة المتمركزة عند مدخل المجمع. وقال الجنرال وزيري إن المهاجمين أرادوا اختراق الكتيبة. فيما صرح ضابط داخل المجمع أنها «الكتيبة الثانية للمشاة في الفرقة 111 لكابول»، المتمركزة على تخوم المجمع والمكلفة بحمايته.