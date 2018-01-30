الشرعية تحرر الصلو وتتحكم بطريق لحج - تعز

حررت قوات الشرعية امس، مديرية الصلو التابعة لمحافظة تعز بالكامل وباتت تتحكم بالطريق الرئيسي الذي يربط محافظتي لحج وعدن بمحافظة تعز في انتصار استراتيجي تضاف إلى إنجازات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي، في وقت أعلن 200 من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة انشقاقهم وانضمامهم إلى قوات الشرعية في محافظة الجوف، فيما قتل 35 مسلحاً من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف استهدفت مركز تدريب للمتمردين في جزيرة كمران.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن قوات اللواء 35 مسنودة بمقاتلات التحالف العربي سيطرت على كل مواقع الميليشيا الانقلابية في مديرية الصلو وآخرها قرى الشرفة والحود ووصلت الى مدرسة النجاح بعد معارك عنيفة مع ميليشيا إيران.

ووفقاً لهذه المصادر فإن قوات الجيش الوطني بهذا الانتصار أصبحت تتحكم بالطريق الرئيسي الذي يربط محافظة تعز بمحافظتي لحج وعدن. هذه الانتصارات رافقتها انتصارات أخرى في شرق مدينة تعز، حيث حررت قوات الشرعية مرتفعي المقرمي والجعشة واللزوم وباتت تسيطر نارياً على مرتفع السلال، أهم مواقع الميليشيا في شرق المدينة.

الساحل الغربي

وفي سواحل محافظة الحديدة واصلت قوات الشرعية بقيادة القوات المسلحة الإماراتية تطهير بقية جيوب الميليشيات في أطراف مديرية الخوخة، حيث قتل 25 من عناصر هذه الميليشيات خلال عملية التفافية نفذتها قوات الشرعية في شمال مديرية الخوخة.

وقال قائد جبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي أن قوات لواء العمالقة كبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وواصلت قوات الشرعية المسنودة بالقوات المسلحة الإماراتية تقدمها غرب مدينة حيس بعد أن تمكنت من تطهير قرى شرق الخوخة وصولاً إلى قرية القطابة شمالاً.

في السياق، قتل 35 مسلحاً من ميليشيات الحوثي في غارات لطائرات التحالف العربي، استهدفت مركز تدريب للمتمردين في جزيرة كمران، التابعة لمحافظة الحديدة. إلى ذلك، أقدمت ميليشيا الحوثي الإيرانية على تصفية أحد قادتها الميدانيين وهو أبو يحيى مشعلي، بعد رفضه التوجه إلى جبهة حيس.

انضمام للشرعية

في الأثناء، أعلن 200 من ميليشيا الحوثي انشقاقهم وانضمامهم إلى الشرعية في الجوف. وذكر قائد اللواء 101 العميد علي محسن الهدي، أن الكثير من مشايخ وأعيان الجوف يريدون الانضمام إلى الشرعية وان الاتصالات مستمرة مع هؤلاء.

في صعدة، تمكن الجيش الوطني من تحرير التباب السود اليمنية. كما استعاد الجيش جبلي شعير وبتر من ميليشيات الحوثي الانقلابية. كما كبد ميليشيات الحوثي 30 قتيلاً، وتمكن من تدمير مركباتهم العسكرية في معارك قبالة مندبة.