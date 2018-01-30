الكشف عن قائمة اغتيالات قطرية جديدة في ليبيا

أكدت مصادر عسكرية وأمنية ليبية الكشف عن قائمة اغتيالات جديدة في بنغازي، أعدّتها أذرع النظام القطري في ليبيا، لتصفية عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، على غرار ما عرفته المنطقة الشرقية في ما بين العامين 2011 و2014.

وقالت المصادر لـ «البيان»: إن نظام الدوحة لا يزال يسعى لبث الفوضى في ليبيا من خلال أذرعه الإرهابية، وفي مقدمتها الجماعة المقاتلة التي يتزعمها الإرهابي عبدالحكيم بالحاج، وما يسمى بمجالس شورى المجاهدين المرتبطة عقائدياً بتنظيم القاعدة، وسرايا الدفاع عن بنغازي التي تنشط من عدد من المناطق في وسط البلاد وغربها.

وأبرزت المصادر أن قائمة الاغتيالات التي تم التوصل إليها تضم 21 شخصية بين مدنيين وعسكريين، من بينهم آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي وآمر قاعدة بنينا الجوية، العميد ركن محمد المنفور، وزعيم قبيلة المغاربة الداعمة للجيش الوطني صالح الأطيوش الذي سبق أن تعرض لمحاولتي اغتيال سابقتين، الأولى في نوفمبر 2016 عقب خروجه من صلاة الجمعة عندما جرى تفخيخ سيارته في منطقة سيدي فرج بمدينة بنغازي، والثانية في أغسطس الماضي بواسطة انفجار عبوة ناسفة وضعت في المكان المخصص للأحذية في المسجد ذاته.

مرشّحون للاغتيال

كما تضمّنت القائمة صدام خليفة حفتر، نجل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، وهو ضابط في الجيش الليبي، والعقيد عبدالحميد سليمان عبدالحميد الرعيض رئيس جهاز المباحث العامة بنغازي، واللواء مفتاح شقلـوف آمر الكتيبة 153 مشاة، وخليفة العبيدي مشرف الإعلام بالقوات المسلّحة.

وتضم القائمة كذلك، علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المقاطع للمجلس منذ بداية نشاطه، والمعروف بمناوئته الشديدة للإسلام السياسي ودور نظام الدوحة التخريبي في ليبيا، ودعمه للجيش الوطني.

ووفق المصادر، فإن جهات استخباراتية توصلت إلى اكتشاف قائمة الاغتيالات الجديدة داخل أحد المواقع التابعة للجماعة المقاتلة المتهمة بتورّطها في تنفيذ العشرات من جرائم التصفية الجسدية في مدن ليبية عدة.