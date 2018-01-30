التحالف العربي يجدد الدعوة لوقف الاشتباكات في عدن

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن جميع الأطراف في عدن سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن.

وقال التحالف في بيان إنه "إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 10 / 5 / 1439هـ بشأن الأحداث التي تجري في مدينة (عدن) وما نتج عنها من إخلال بالأمن والاستقرار وسقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وأضاف البيان: "وقد راقب التحالف بكل أسف خلال اليومين الماضيين عدم استجابة جميع الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة من التحالف بهذا الشأن، وعليه فإن التحالف يطلب مجدداً من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، ويؤكد التحالف أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في (عدن) ."

وجدد البيان الدعوة إلى جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.