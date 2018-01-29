السيسي : لا توجد أزمات تتعلق بسد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين أنه لا توجد أزمات بين مصر والسودان وأثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة.

جاء ذلك في اطار قمة ثلاثية عقدت اليوم بين الرئيس المصري ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء اثيوبيا هايلا ميريام ديسالين، حسبما أفاد التليفزيون المصري على موقعه الالكتروني.

وأكد السيسي أن الدول الثلاث تتحدث بصوت واحد في ملف سد النهضة .

وكانت جلسة مباحثات ثلاثية انطلقت اليوم بمقر إقامة الرئيس المصري في اديس أبابا لبحث آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

من جانبه ، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية ، التي اختتمت أعمالها بأديس أبابا ، على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد.

وقال شكري ، في تصريحات صحفية ، إنه لا يوجد طرف وسيط في هذه الدراسات في الوقت الحالي.