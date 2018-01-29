الإمارات: موقفنا من أحداث جنوب اليمن مبدئي بدعم التحالف

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن موقف الإمارات ثابت ومبدئي بشأن أحداث جنوب اليمن ودعمه للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مشدداً على أنه لا عزاء لمن يسعى إلى الفتنة. وقال معاليه في تغريدة عبر «تويتر» إن موقف الإمارات في أحداث جنوب اليمن واضح ومبدئي في دعمه للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ولا عزاء لمن يسعى للفتنة.

دعا التحالف العربي المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية كافة إلى التهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ، داعياً في بيان بشأن عدن إلى توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية، وتفادي الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة.

وأكد التحالف أهمية عدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني، أو إشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسة، باعتبار ذلك التزاماً سياسياً وإنسانياً وأخلاقياً لا يمكن التراجع عنه، مما يستوجب التفاف جميع المكونات اليمنية، وتركيز الجهود سياسياً وعسكرياً، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة.

ميدانياً، حررت قوات الشرعية اليمنية تبة الجعشاء شرق مدينة تعز في معركة قُتل خلالها 12 من ميليشيات الحوثي الإيرانية. ودمر التحالف العربي منصة صواريخ متنقلة على آلية عسكرية تابعة للانقلابيين في منطقة حيس بمحافظة الحديدة، حيث حرر الجيش اليمني مناطق جديدة بإسناد مباشر من القوات المسلحة الإماراتية.

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