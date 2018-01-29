القوات العراقية تعثر على 40 مقبرة في الموصل

أعلن مجلس محافظة نينوى، العثور على أكثر من 40 مقبرة جماعية في مدينة الموصل، تضم رفات مدنيين ومنتسبين سابقين من القوات الأمنية ونساء وأطفال قتلوا من قبل مسلحي تنظيم داعش، فيما بيّن أن الجثث التي رُميت في الأنهر أضعاف ما في المقابر. بينما اقتربت اللجنة الفنية المشرفة على إدارة ملف المطارات، إلى اتفاق لمعالجة الخلافات التي تعترض استئناف العمل مجدداً في مطاري أربيل والسليمانية.

انتهاكات

وذكر عضو مجلس المحافظة، عبد الرحمن الوكاع، أن مجموع المقابر الجماعية التي عثر عليها بعد أشهر من تحرير الموصل ولغاية الآن، بلغ أكثر من 40 مقبرة جماعية في جانبي الموصل الأيمن والأيسر. وأضاف أن أغلب تلك المقابر، تضم رفات مدنيين ومنتسبين سابقين من القوات الأمنية ونساء وأطفال.

وأوضح الوكاع أن «الجثث التي رماها تنظيم داعش الإرهابي في الأنهر ومنطقة الخسفة، تفوق أعداد الجثث في المقابر الجماعية بأضعاف».

من ناحية أخرى، أحبطت القوات الأمنية، أمس، هجوم إرهابي لتنظيم داعـش الإرهابي على نقطة تفتيش للقوات الأمنية جنوب شرقي المدينة.

وقال مصدر أمني عراقي، إن القوات الأمنية الموجودة داخل نقطة تفتيش قضاء مخمور 90 كيلومتراً جنوب شرقي الموصل، تمكنت من قتل أربعة «دواعش» حاولوا الهجوم على نقطة التفتيش، وتم قتلهم جميعاً.

وذكر مصدر مطلع، أمس، أن شركة الدبابات الأميركية «أبرامز» أوقفت أعمال الصيانة في العراق، على خلفية تزويد مليشيات الحشد الشعبي بإحداها.

إلى ذلك، اقتربت اللجنة الفنية المشرفة على إدارة ملف المطارات، من حسم هذا الملف، بعدما توصلت إلى اتفاق لمعالجة الخلافات التي تعترض استئناف العمل مجدداً في مطاري أربيل والسليمانية المتوقفين منذ عدة أشهر، بعد تشكيل عشر لجان مشتركة، تعمل على حل كل الملفات العالقة والشائكة بين أربيل وبغداد، فيما كشف رئيس لجنة الطاقة والنفط والغاز في مجلس محافظة السليمانية، آل غالب محمد، عن اختفاء وتبديد مبالغ كبيرة من أموال بيع النفط والغاز في الإقليم، خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ بدء الإقليم تصدير نفطه منفرداً، الأمر الذي يشكل عائقاً كبيراً في التوصل إلى تسوية نهائية بين الطرفين.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طارق صديق رشيد، إن «المفاوضات التي جرت بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قبل أيام، أفضت إلى تشكيل عدة لجان تفاوضية، تكون مهمتها حل ملفات المنافذ والمطارات والنفط ودفع الرواتب».