الشرعية تلحق هزائم بالحوثي في 3 محافظات

حررت قوات الشرعية اليمنية أمس تبة الجعشاء شرقي مدينة تعز في معركة قتل خلالها 12 من ميليشيا الحوثي الإيرانية، في وقت دمر التحالف العربي منصة صواريخ متنقلة على آلية عسكرية تابعة للانقلابيين في منطقة حيس بمحافظة الحديدة، حيث حرر الجيش اليمني مناطق جديدة بإسناد مباشر من القوات المسلحة الإماراتية.

وقال مصدر عسكري في اللواء 22 ميكا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش حررت تبة الجعشاء والمواجهات تدور حالياً لتحرير تباب المقرمي والسلال وسط تراجع كبير للميليشيا الانقلابية ومقتل 12 وإصابة نحو 17 آخرين.

وأضاف أن أبطال الجيش الوطني يقومون بإزالة شبكات الألغام في مناطق الزنوج وحذران تمهيداً للتقدم نحو مفرق شرعب غربي المدينة. وأكد مصدر في قيادة محور تعز أن 55 عنصراً من الميليشيا الحوثية لقوا مصرعهم وأصيب العشرات خلال 24 ساعة الماضية، وأن مقاتلات التحالف العربي دمرت دبابتين وهاوزر و4 رشاشات وسيارة محملة بالذخيرة ومخزناً للأسلحة شمالي وغربي المدينة.

منصة صواريخ

في غضون ذلك، قصفت طائرات قوات التحالف العربي آلية عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية قرب مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة، وكانت الآلية تستخدمها ميليشيات الحوثي الإيرانية كمنصة لإطلاق صواريخ في منطقة حيس. وتواصل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبدعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية تنفيذ عملية الإسناد الناري لقوات الشرعية في اليمن خلال تقدمها نحو مديرية حيس.

وقال قائد اللواء الأول التابع للمقاومة التهامية العميد أحمد الكوكباني إن قوات الجيش والمقاومة حررت مناطق جديدة في مديرية حيس وتقوم حالياً بتطويق عدد من المزارع والمواقع التي تتمركز بها ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأضاف الكوكباني: قمنا نحن ورفاقنا من قوات المقاومة الجنوبية بتمشيط المزارع الواقعة جنوب خط حيس الخوخه ومزارع القوشاية وكذلك تم تطهير وتمشيط مزارع الدنين الواقعة شمالي خط حيس الخوخة وشرق القطابا والحيمة وتمكن مقاتلونا من قتل أكثر من 25 من عناصر الحوثيين وكذلك أسر عدد منهم وتم اغتنام عدد من الهاونات عيار 120 مع ذخائره وصاروخ بركان 1 ومدفع هاون عيار 180.

ولفت إلى أن «أصحاب الفضل الكبير في هذه الانتصارات التحالف العربي وبدعم وإسناد مباشر من القوات المسلحة الإماراتية التي يقاتل جنودها معنا كتفاً بكتف ويشاركوننا على الأرض وفي الجو في عملية دحر ميليشيات الحوثي الإيرانية وتطهير بلادنا منها».

استمرار العمليات

من جهة أخرى، أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشاه حزم اللواء الركن فضل حسن محمد، أن العمليات الحالية في تعز مستمرة وحاسمة ضمن خطة عسكرية متكاملة تم اعتمادها من قبل قيادة التحالف العربي أثناء اجتماع القادة العسكريين الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض لذلك الغرض بتاريخ الشهر الماضي.

وشدد قائد المنطقة العسكرية الرابعة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه،عزم الجيش الوطني والمقاومة وبمساندة التحالف العربي على تطهير محافظة تعز من دنس الميليشيا الانقلابية التابعة لإيران في ظل الانتصارات المتوالية، واصفاً الميليشيا بخونة الدين والعروبة.

تقدم في البقع

على جبهة صعدة، أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي تقدماً جديداً في مديرية البقع شمال شرقي صعدة. وفي تصريح لـ «البيان» ذكر قائد لواء الوحدة التابع لمحور صعدة العميد علي الكينعي أن الجيش الوطني استكمل تحرير المناطق المطلة على الخط الدولي الرابط بين الجوف وصعدة والمؤدي إلى منفذ البقع مع السعودية.

وقد تم تأمين الخط بشكل كامل بعد معارك شرسة خاضها الجيش الوطني مع ميليشيات الحوثي الإيرانية سقط فيها العشرات من عناصر الميليشيا وتكبدت خسائر فادحة، مؤكداً أن الجيش الوطني حرر منطقة رشاحة وسلسلة جبال «أضيق» والتي تعتبر أولى مناطق مديرية كتاف ذات الأهمية الاستراتيجية والمطلة على منطقة المليل وبلاد وائلة.